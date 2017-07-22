Во Львове горел цыганский табор, его обитатели ночью выехали поездами в Закарпатье

Во Львове сегодня ночью сгорело самовольное поселение цыган, которое обустроили жители Закарпатской области в начале лета.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции во Львовской области, информация о пожаре от жителей поселения, обустроенного из палаток и временных конструкций за территорией одного из торговых центров на ул. Конюшинная, спасателям и полиции не поступала.

Правоохранители обнаружили задымление и огонь во время патрулирования данного района. На момент прибытия сотрудников полиции в поселении не было ни одного жителя, горели остатки временных конструкций.

В медицинские учреждения Львова обращений пострадавших во время пожара на ул. Конюшинная пока не было.

По предварительно полученным данным, с наступлением тепла на территории самовольного поселения проживало около 60 человек, в том числе около 20 детей, жители Закарпатской области.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обитатели цыганского табора после пожара сегодня ночью выехали поездами в Закарпатье.

С начала лета во Львове появилось большое количество лиц цыганской национальности из Закарпатской области, которые досаждали туристам попрошайничеством, совершали кражи и другие преступления.

Представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий сообщила СМИ, что в последнее время патрульные часто доставляли ромов в отделения полиции. По ее данным, с начала года по состоянию на конец июня в городе зафиксировано 35 обращений о кражах, совершенных лицами цыганской национальности. Всего зарегистрировано 407 вызовов, связанных с цыганами.