Из Польши экстрадированы двое граждан Украины - полиция

02:04, 19 июля 2017
Общество
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В то же время из Украины в Польшу был передан гражданин этой страны.

Из Польши экстрадирован двух украинцев / фото npu.gov.ua

Двоих граждан Украины экстрадировали из Польши: один из правонарушителей разыскивался за совершение кражи, другой - за незаконное производство наркотических средств.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что процедуру экстрадиции осуществили Департамент Интерпола и Европола Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции.

Правонарушители были задержаны на территории Польши / фото npu.gov.ua

Правонарушители были задержаны на территории Польши. Они будут переданы территориальным органам полиции.

В то же время из Украины в Польшу был передан гражданин этой страны. Правонарушитель, которого разыскивали польские правоохранительные органы, в марте был задержан в международном аэропорту «Борисполь».

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Теги: #экстрадиция преступников