В Одесской области на трассе дотла сгорели пассажирский автобус и авто (фото, видео)

Вчера вечером в Одесской области на Киевской трассе сгорел дотла легковой автомобиль «Хонда Цивик» и пассажирский автобус. В обоих случаях пострадавших нет, пишет «Мегафон».

Так, в районе села Знаменка сгорел автомобиль «Хонда Цивик», за рулем которого был мужчина пенсионного возраста.

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В то же время, горящий возле Ивановки автобус был без людей. По словам водителя, пассажиров в автобусе не было, были только два водителя. Во время движения по трассе, водитель увидел в зеркале заднего вида клубящийся из под автобуса дым. Он успел припарковаться к обочине. Возгорание началось в моторном отсеке.

Ранее в Киеве подожгли микроавтобус с водителем внутри.