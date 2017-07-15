В Херсонской области горит лес

В Херсонской области, неподалёку от села Крынки Алёшковского района, на территории Днепровского лесничества отдельными очагами горит лесная подстилка на площади около пяти гектаров.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в 14.47.

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В ликвидации пожара задействованы 75 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС - 55 человек и 15 единиц техники.

Как известно, ранее под Киевом произошел масштабный пожар на складе.