Под Киевом произошел масштабный пожар на складе: уничтожен автомобиль и дом охраны

Под Киевом на складе древесины произошел масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"13 июля поступила информация о пожаре штабелей древесины на ул. Комарова, 24 в селе Мила Киево-Святошинского района. Пожарные, которые прибыли по вызову установили, что горят штабели поддонов и доски для их изготовления. В 05:00 пожар площадью 1000 кв.м локализован. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

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В результате пожара уничтожено 50 куб. м древесины и поддонов на площади 1000 кв.м, три бытовых вагончика по 12 кв.м, дом охраны на площади 40 кв.м и легковой автомобиль «Шкода».

"Спасено от уничтожения огнем 100 куб. м древесины, рядом расположенный жилой дом и гостинично-ресторанный комплекс. К тушению привлечены 38 человек личного состава и 7 единиц техники, а также автоцистерна пожарной службы охраны с. Дмитровка и 2 водовозки", - добавили в ведомстве.

Как известно, ранее на нефтебазе под Одессой взорвался бензовоз.