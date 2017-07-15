В Харькове преступник разбился насмерть во время преследования полицией

В Харькове злоумышленник, совершивший разбойное нападение на кредитное учреждение, погиб во время преследования полицией.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сегодня, 15 июля, в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 14.00 неизвестный зашел в помещение кредитного учреждения и, угрожая пистолетом, пытался украсть деньги. Кассир успела нажать «тревожную» кнопку.

Работники охраны, которые были неподалеку, приехали на вызов и начали преследовать грабителя. На помощь им пришли прохожие. Вору удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома.

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На место направили дополнительные силы полиции. Правоохранители окружили дом до приезда бойцов спецподразделения КОВД. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец и начали его задержание. В это время мужчина выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

До приезда врачей спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь, однако от полученных травм злоумышленник скончался в машине «скорой» помощи.

Происшествие предварительно квалифицирована по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.