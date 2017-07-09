В Одесской области обнаружено тело одной из трех сестер, утонувших в водохранилище

В Балтском районе Одесской области обнаружено тело одной из трех сестер, утонувших в водохранилище в ночь на 7 июля.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сегодня во второй половине дня была обнаружена 17-летняя девушка, которая вместе с двумя сестрами и двумя знакомыми находилась в лодке, которая перевернулась.

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В настоящее время поиски еще двух утонувших девушек продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июля во время прогулки на лодке в водохранилище в селе Перелеты Одесской области утонули три родные сестры 23-х, 17-ти и 16-ти лет.