Взрыв газа в жилом доме Киева: приехали начальник Нацполиции и глава МВД (фото, видео)
Следователи начали уголовное производство по факту взрыва газа в доме.
К жилому дому в Голосеевском районе столицы, где сегодня прогремел взрыв, прибыл глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-службе министерства в Twitter.
Кроме того, на место происшествия прибыл также глава Нацполиции Сергей Князев.
Кроме того, в министерстве сообщили, что по факту взрыва газа в доме, открыто уголовное производство.
По состоянию на 15:15 сотрудники полиции оказывают помощь местным жителям, общаются со свидетелями и очевидцами.
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Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленным законодательством требований пожарной безопасности.
На месте взрыва жилого дома в Киеве находятся министр внутренних дел А.#Аваков и глава Нацполіції С. #Князевpic.twitter.com/BrwYJfYWZE— МВД Украины (@MVS_UA) July 8, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, в Голосеевском районе Киева сегодня днем произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. Сначала, по предварительным данным, было известно о том, что пострадали двое человек. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
"Ситуация в Голосеевском районе: предварительно - взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями», - сообщила она.
Видео Facebook Вячеслав Глушко