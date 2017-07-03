В Днепре на взятке поймали военного комиссара
21:56, 03 июля 2017Происшествия
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По данному факту начато служебное расследование.
Иллюстрация / postfactum.ks.ua
Офицера задержали на получении неправомерной выгоды.
В Днепре офицеру одного из районных военных комиссариатов уличен в попытке получения взятки, пишет пресс-сслужба Оперативного командования «Схід» ВСУ.
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Если факт взяточничества будет подтвержден, виновный будет привлечен к ответственности согласно действующего законодательства.
По данному факту начато служебное расследование.
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