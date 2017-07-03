Автомобиль в центре Одессы взорвали из-за долгов - СМИ

Машину в центре Одессы взорвали из-за долгов. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники.

Как сообщают источники в прокуратуре, преступники заложили взрывное устройство под колесо автомобиля Toyota Camry, вероятнее всего, из-за давнего конфликта с его владельцем.

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«Это долговые отношения между владельцем авто и его знакомыми. Владельцем является Николай О., военный пенсионер», — говорит собеседник.

Вопреки распространенной в СМИ информации, по нашим данным, Николай О. не избирался в депутаты Одесского горсовета.

Как известно, в момент происшествия машина стояла на парковке. Взрыв оставил вмятину в асфальте и повредил авто. К счастью, никто из людей не пострадал.