В Киеве в подъезде многоэтажки застрелили мужчину

В Киеве полиция разыскивает неизвестного, который в подъезде многоэтажки застрелил мужчину.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, это произошло в Днепровском районе столицы.

В полдень в дежурную часть поступило сообщение о том, что люди обнаружили в подъезде многоэтажки мертвого мужчину.

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Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, обнаружила у мужчины огнестрельные ранения головы. Личность погибшего установлена, это - киевлянин, 1956 года рождения. Выяснили также, что человек жил в этом подъезде.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, осматривают прилегающую территорию с целью установления камер видеонаблюдения. Усилия оперативных служб направлены на установление личности злоумышленника, который застрелил киевлянина.

Уголовное производство начато по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено до 15 лет лишения свободы.