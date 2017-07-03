В Киеве суд арестовал на 2 месяца сотрудницу полиции, которая заказала похищение человека

Женщина-правоохранителя, которую задержали по подозрению в организации похищения человека, арестована на 2 месяца без права на залог.

Как сообщает прокуратура Киева на своей странице в Facebook, соответствующее решение Днепровский райсуд столицы принял на заседании 1 июля.

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Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 127 (пытки, запугивание с целью побудить лицо совершить действия, противоречащие его воле, в том числе получить информацию, свидетельство или признание, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 24-летняя женщина, которая работает заместителем командира взвода одного из районных отделов Управления полиции охраны в Киевской области, с целью помочь своему сожителю, который находится в СИЗО по подозрению в совершении умышленного убийства, за 50 тыс. грн заказала похищение другого мужчины, чтобы заставить его дать признательные показания в этом убийстве, тем самым сняв обвинение в этом преступлении с ее сожителя.

В рамках досудебного следствия правоохранители инсценировали похищение мужчины и передали «исполнителю» видеодоказательства якобы совершенного преступления.

Женщину-правоохранителя задержали 30 июня сразу после передачи ею «исполнителю» первой части обусловленного вознаграждения.