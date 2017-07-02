В Бахмуте парень и девушка получили ранения при попытке разобрать гранату.

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Как сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, несчастный случай произошел сегодня.

Предварительно установлено, что 25-летний парень и 19-летняя девушка, местные жители, нашли запал от гранаты. Когда парень начал его разбирать, произошел взрыв.

Оба были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

У парня - минно-взрывная травма левой кисти, грудной клетки, левого глаза, у девушки - контузия.

По данному факту проводится досудебное расследование.