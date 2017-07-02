В Харькове возбуждено дело против иностранца, подозреваемого в развращении несовершеннолетней

В Харькове открыто уголовное производство против иностранца, подозреваемого в развращении несовершеннолетней девочки.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, накануне, 1 июля, женщина обращалась в Киевский отдел полиции с заявлением об исчезновении 14-летней дочери.

Несовершеннолетняя ушла из дома и отключила телефон. Правоохранители разыскали беглянку через несколько часов. Она пошла к молодому человеку и все время находилась у него.

Однако, после того, как мать узнала о том, что между 28-летним иностранцем и ее дочерью возникли интимные отношения, решила обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Предварительно правоохранители установили, что молодые люди познакомились в социальной сети и решили встретиться в арендованной квартире.

В настоящее время для установления всех обстоятельств следователем открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и назначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.