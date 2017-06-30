Пожар в Чернобыльской зоне локализован на площади 7 гектаров – ГСЧС

Пожар в Чернобыльской зоне локализован в 20:15 на площади 7 га. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил пожар локализован в 20:15 на площади 7 га. Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды (41 сброс). Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы», - сообщили в ГСЧС.

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Всего к тушению пожара привлечено 36 ед. техники и 125 чел. личного состава, из них от ГСЧС 16 ед. техники и 63 чел. личного состава (в том числе вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П).

Как сообщал УНИАН, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.