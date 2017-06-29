На Житомирщине следователи объявили о подозрении бердичевлянину, который заминировал свой микроавтобус

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, житомирские следователи объявили о подозрении бердичевлянину, в микроавтобусе которого находилась граната на «растяжке».

«55-летнему владельцу «Фольксвагена», в салоне которого в марте этого года было обнаружено взрывное устройство типа «растяжки» с использованием гранаты РГД-5, инкриминируют заведомо ложное сообщение о преступлении с созданием искусственных доказательств обвинения, заведомо ложное показание и незаконное хранение боеприпасов», - сказано в сообщении.

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Событие имело место в Бердичеве. Местный житель сообщил в полицию о взрывном предмет, закрепленный кем-то в салоне его микроавтобуса «Фольксваген».

"Проведенным в рамках уголовного производства экспертным исследованием было подтверждено, что изъятый из автомобиля предмет является ручной оборонительной гранатой РГД-5. Кроме того, расследуя обстоятельства происшествия, предварительно квалифицированного как покушение на убийство мужчины, следователи собрали достаточное количество доказательств для обоснованного подозрения относительно противоправных действий самого заявителя",- рассказали в полиции.

При таких обстоятельствах уголовное производство по факту покушения на убийство было закрыто. Зато в Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли сведения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины – ч.2 ст.383 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ч.2 ст.384 ( Заведомо ложное показание) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сам 55-летний мужчина от встречи со следователями уклоняется и не появляется на вызовы в полиции. Поэтому по согласованию с прокуратурой Житомирской области следователи вынесли уведомление о подозрении в совершении указанных уголовных деяний и вручили его жене фигуранта (в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, за уклонение мужа от общения с органами досудебного расследования).

По действующему законодательству мужчине грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.