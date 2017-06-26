В столичном Гидропарке массовая драка переросла в поножовщину, ранен военный

08:23, 26 июня 2017
Происшествия
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По предварительной информации, в драке принимали участие 6 человек. 

фото УНИАН

Массовая драка в столичном Гидропарке переросла в поножовщину, в ходе которой ранения получил военнослужащий. Об этом в Facebook информирует "Киев оперативный".

"Тяжелее всего пострадал военнослужащий. Пока известно, что зовут его Илья Владимирович, он 1994 года рождения, прописан в Никополе. Получил ножевое ранение и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице" - говорится в сообщении. Причины произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа, работающая на месте преступления.

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Ранение нанес мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности по статьям 115 и 186 УК. Он, также с травмами, был в больнице, где его и задержали работники полиции. Орудие преступления находилось в его кармане.

Ранее в Полтаве подрались иностранные студенты, двое из них были госпитализированы с травмами и ножевыми ранениями.

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Теги: #массовая драка в Киеве#поножовщина в Гидропарке#драка с военным