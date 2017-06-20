В Одесской Аркадии начался сильный пожар (фото, видео)
11:59, 20 июня 2017Происшествия
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Огнем охватило ресторан и кафе.
В Аркадии начался сильный пожар / фото Думская
В Одесской Аркадии во вторник утром загорелось кафе возле ресторана Strong House, позже огонь перебросился и на сам ресторан. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание "Думская".
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В Аркадии начался сильный пожар / фото Думская
Отмечается, что на место происшествия уже прибыли пожарные.
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