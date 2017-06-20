В Одесской Аркадии начался сильный пожар (фото, видео)

11:59, 20 июня 2017
Происшествия
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Огнем охватило ресторан и кафе.

В Аркадии начался сильный пожар / фото Думская

В Одесской Аркадии во вторник утром загорелось кафе возле ресторана Strong House, позже огонь перебросился и на сам ресторан. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает местное издание "Думская".

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В Аркадии начался сильный пожар / фото Думская

Отмечается, что на место происшествия уже прибыли пожарные.

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Теги: #пожар в Одессе