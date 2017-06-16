В Киеве задержали бизнесмена-сообщника террористов "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бизнесмена, который способствовал деятельности террористической организации «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранителями установлено, что злоумышленник в 2015-2016 годах предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывания танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области.

Оперативники Управления СБУ в Тернопольской области задержали коллаборанта в одном из районов столицы, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Во время обысков по месту жительства и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам. Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, сейчас находится на рассмотрении в Тернопольском горрайсуде.

Злоумышленник уведомлен о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.