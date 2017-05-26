СБУ перекрыла мощный канал поставок террористам товаров из Украины через РФ

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой перекрыли в районе проведения антитеррористической операции нелегальный канал поставок террористам продуктов питания и товаров первой необходимости.

Как сообщает пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что организовали канал граждане Украины и РФ.

Дельцы задействовали механизм фиктивного экспорта, благодаря которому товары, якобы предназначенные для третьих стран, из Украины через территорию РФ попадали в так называемую «ДНР». Для реализации сделки злоумышленники создали сеть подставных коммерческих структур.

Во время одновременных обысков в офисах коммерческих структур в Харькове, Днепре, Краматорске и Константиновке сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятий, задействованных в поставках продукции террористам, банковские карты, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности, большое количество валюты.

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Наложен арест на 70 транспортных средств, осуществлявших перевозку грузов с временно неподконтрольных Украине территорий. Заблокирован 21 банковский счет коммерческих структур, через которые «проходили» деньги, полученные от незаконных поставок товаров.

Решается вопрос о переквалификации уже открытого уголовного производства по ст. 258-5 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности установленных спецслужбой организаторов нелегального бизнеса.