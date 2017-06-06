В Одессе беспрепятственно выступит "Мумий Тролль": активисты дали "зеленый свет"

Организатор сорванного концерта Светланы Лободы в одесском ночном клубе Ibiza Артем Вознюк опубликовал на своей странице в Facebook обращение к представителям общественных организаций.

Он поинтересовался, нет ли у них вопросов к российской группе «Мумий Тролль», которые должны выступить в Ibiza 9 июля.

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Активисты отреагировали достаточно быстро. Так экс-лидер «Правого сектора» Сергей Стерненко прокомментировал, что его интуиция подсказывает, что концерту быть и все будет хорошо. Он также подчеркнул, что они борются не против российской культуры или артистов, а против тех, кто публично поддерживает политику страны-агрессора. А за участниками группы «Мумий Тролль» ничего подобного не было замечено.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в конце мая из-за акции протеста активистов концерт Светланы Лободы был сорван. Певица прибыла в клуб для выступления, но вскоре покинула его на катере из-за потасовки между активистами и полицейскими, а также из-за поступления сообщения о минировании клуба.