"Кажется, нас тут лю...": после изгнания из Одессы Лобода похвасталась очередями на свой концерт за рубежом
18:03, 31 мая 2017Общество
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Лобода показала очередь на свой концерт в Тель-Авиве.
Певица похвасталась спросом / ТСН
Украинская певица Лобода показала очередь перед зданием, в котором проходил ее концерт в Тель-Авиве. Пост она разместила в Instagram.
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"Очередь на наш концерт в Тель-Авиве. Кажется, нас тут лю..." - написала она.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 28 мая активисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе. После срыва концерта Лободы активисты "Правого сектора" пообещали устроить "горячий" прием Ивану Дорну. Позже стало известно, что певец сообщил об отмене концерта.
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