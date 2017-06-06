"Зарабатывать не дадим": организатор изгнания Лободы заявил, что больше в Украине она выступать не будет

Инициатор срыва концерта Светланы Лободы в Одессе 28 мая, блогер и активист Сергей Стерненко заявил, что это была последняя попытка певицы выступать в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Karabas Live.

Стерненко отметил, что акции, которые он организовывает с единомышленниками, эффективны.

"Примеры - Ани Лорак после протестов в 2014 году вообще прекратила выступать у нас. Только по городам страны-агрессора ездит с концертами. Как-то на птицефабрике выступала в Сибири.

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LOBODA. Попытка в Одессе была ее последним концертом в Украине. Больше ей нигде не дадут зарабатывать по Украине.

Иван Дорн. После известного его интервью он стал едва ли не самым отвратительным для многих людей, недалеким предателем своей страны. В Одессе его концерт отменили за неделю до запланированной даты, и после его слов иначе быть и не могло", - считает активист.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 28 мая активисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе. После срыва концерта Лободы активисты "Правого сектора" пообещали устроить "горячий" прием Ивану Дорну. Позже стало известно, что певец сообщил об отмене концерта.