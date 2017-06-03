На Одещине в детском приюте зафиксировали вспышку гепатита А: уже госпитализированы 19 детей

В городе Белгород-Днестровский Одесской области в детском приюте «Центр психолого-социальной реабилитации для детей» зафиксирована вспышка гепатита А, госпитализированы 19 детей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По состоянию на 3 июня 19 детей госпитализированы в Белгород-Днестровскую центральную районную больницу. У троих госпитализированных лабораторно подтвержден гепатит А, еще 16 - остаются под наблюдением. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное.

Директор департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный отметил, что для локализации и ликвидации вспышки гепатита специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, в приюте отобраны образцы питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды. За детьми, контактировавшими с госпитализированными, установлено медицинское наблюдение. Полясный добавил, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области изучает причины и условия, которые привели к возникновению и распространению инфекционной болезни.

Справка УНИАН. Вирус гепатита А передается через тесный контакт с больным человеком или продукты питания и воду.