Автобус с одесскими журналистами застрял под мостом, торопясь на встречу с Порошенко

Одесские журналисты, которые были аккредитованы на встречу с президентом Петром Порошенко, не доехали до места мероприятия, потому что автобус с ними застрял под мостом, зацепившись за него крышей. Об этом сообщает местное издание "Таймер".

Инцидент произошел в районе улицы Золотой берег (в направлении 411-й батареи), когда работники местных СМИ ехали в детский лагерь "Виктория", где и должна пройти встреча одесситов с президентом.

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При этом журналистам посоветовали не выходить из автобуса, потому что от этого транспорт еще больше поднимется и давление на него сверху усилится.

Водитель автобуса решил спускать колеса для его освобождения.