Стрельба в Каменском: арест охранника Яроша оспорят в суде

В суде обжалуют арест охранника Яроша, которого подозревают в нанесении огнестрельного ранения таксисту. Об этом в Facebook написал адвокат Сергей Погосян.

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"24.05.17 года на 11:00 назначено судебное разбирательство по апелляционной жалобе стороны защиты относительно изменения меры пресечения Навроцкому М.П. (дело Каменских таксистов)", - пишет Погосян.

Как сообщал УНИАН ранее, охраннику народного депутата Украины Дмитрия Яроша, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения таксисту, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

14 мая в Каменском Днепропетровской области произошел конфликт со стрельбой, один человек был ранен. По данным полиции, конфликт произошел после того, как водитель такси не ответил пассажирам на украинском языке. Огнестрельное ранение получил коллега таксиста, который спешил ему на помощь.