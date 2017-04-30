В Киеве разбили автобусы перевозчика, который снизил цены на проезд (видео)

В Киеве неизвестные забросали камнями два бусы, еще один микроавтобус разбили молотком. Нападение на пригородные маршрутки произошло в течение одного часа на маршруте в Вишневое, говорится в сюжете ТСН.

Свидетель на остановке "Академгородок" пытался задержать преступника, который бил окна автобуса молотком, но досталось и ему – мужчина получил удар по голове и оказался в больнице. Нападение зафиксировала камера наблюдения из киоска.

Водитель говорит, что его остановили двое парней. О том, что у них в руках камни, понял уже позже. Нападение произошло за считанные секунды, после чего нападавшие побежали через автомагистраль. "Один в лобовое стекло, второй - в дверь. Среагировал так, чтобы без аварий. Остановил. Людей успокоил", - рассказал водитель Ярослав Зиневич.

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Автобусы на маршруте почти одинаковые, разные – цена проезда и компании-перевозчики. Пострадавшие маршрутки принадлежат лишь одному из них. "Два года назад этот маршрут забрала у нас другая компания. Мы это обжаловали и выехали снова на маршрут. И установили цену почти на 20% меньше. До экономически обоснованной. Было 12 гривень, мы сделали 10", - рассказал директор фирмы Виталий Шиденко. Он объясняет нападения борьбой за маршруты, ибо от конкурентов уже получал угрозы.

Те, в свою очередь, все опровергают. И говорят, что работали на законных основаниях. В ситуации будут разбираться правоохранители, уже возбудили уголовное производство по факту причинения легких телесных повреждений. Если нападающих на маршрутки найдут, им грозит пять лет за решеткой.