Экс-министр агрополитики Швайка попал в серьезное ДТП (фото)

21:57, 29 апреля 2017
Происшествия
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Происшествие произошло вчера, когда Швайка ехал от мэра Конотопа Артема Семенихина в Киев.

Политик ехал с Конотопа до Киева / facebook.com/ihor.shvayka

«Свободовец» Игорь Швайка, бывший министр аграрной политики и продовольствия в правительстве Арсения Яценюка, попавший в серьезное ДТП на пути из Конотопа в Киев.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, происшествие произошло вчера, когда он ехал от мэра Конотопа Артема Семенихина в Киев.

«Хотел бы сегодня, перед воскресеньем святым, сказать слова благодарности. Поблагодарить Господу Богу нашему за то, что сохранил мою жизнь», – написал Швайка.

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О том, как именно произошло ДТП, Швайка не сообщил, добавив ряд фото с места инцидента и сделанные после оказания медицинской помощи.

Судя по фото, "свободовец" получил травму ноги, руки и порез на правом плече.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине в результате ДТП погиб мэр города Дергачи Александр Лисицкий. По предварительным данным, на улице Железнодорожной водитель автомобиля ГАЗ по собственной неосторожности допустил наезд на политика, который от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.

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Теги: #ДТП#Швайка