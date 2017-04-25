В Днепре водитель-нарушитель протаранил авто патрульных и пытался скрыться, полицейские открыли огонь
16:10, 25 апреля 2017Происшествия
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Один полицейский получил перелом ноги.
Патрульным пришлось открыть огонь / фото УНИАН
В Днепре полицейские на Слобожанском проспекте остановили 47-летнего водителя на автомобиле ВАЗ, который не пропустил пешеходов, об этом сообщает «34 канал».
Сообщается, что водитель не стал выходить из машины и во время оформления протокола наехал на патрульного. Затем водитель протаранил патрульный автомобиль и пытался убежать. Полицейские открыли огонь по нарушителю и пытались его догнать, но безуспешно.
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Автомобиль ВАЗ развил скорость более 160 км/ч, что является для патрульной Toyota слишком высокой скоростью.
Полицейский, на которого наехал автомобиль нарушителя, получил перелом ноги.
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