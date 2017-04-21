Российские спасатели завершили поиск членов экипажа судна "Герои Арсенала"

Активная фаза поисково-спасательной операции в районе аварии сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море завершена, сообщает "Радио свобода", ссылаясь на пресс-службу Федерального агентства морского и речного флота России.

«В связи с тем, что район, в котором произошла авария, и прилегающие к нему водные поверхности обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложные гидрометеорологические условия... отсутствие какой-либо разумной надежды на обнаружение тех членов экипажа, которые выжили, было принято решение о прекращении активной фазы морского поиска. Продолжается поиск пропавших членов экипажа судами, которые проходят мимо», – говорится в сообщении.

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К поискам привлекли 13 кораблей и два вертолета МЧС России. В целом был обследован район площадью более 350 квадратных миль акватории, были обнаружены три тела и два пустых гидрокостюма.

В Черном море в районе Керченского пролива ночью 19 апреля затонуло сухогрузное судно «Герои Арсенала» с командой в составе 12 человек, среди которых девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии.

На момент катастрофы в море был трехбалльный шторм. Температура воды в районе аварии составляет семь-восемь градусов тепла.

Оператором судна «Герои Арсенала» является турецкая компания Güneş Shipping.

По данным МЧС России, сухогруз «Герои Арсенала», по предварительной информации, шел из Азова Ростовской области России в Турцию с грузом зерна. Сухогруз имел флаг Панамы, не был приписан ни к одному из украинских портов.