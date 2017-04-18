Во Львове иностранец упал с пятого этажа и погиб

Во Львове работники полиции расследуют обстоятельства гибели 36-летнего иностранца, который 17 апреля погиб в результате падения из окна пятого этажа жилой многоэтажки.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции во Львовской области, 17 апреля в 17.10 поступило сообщение о том, что возле дома на улице Петра Панча обнаружено тело мужчины. Установлено, что погибшим является 36-летний иностранец, который в прошлом году приехал во Львов по делам бизнеса. Мужчина погиб от травм в результате падения с пятого этажа квартиры, которую он арендовал

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Назначен ряд экспертиз. По предварительной версии, иностранец совершил самоубийство. Отрабатываются также другие версии гибели мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, погибшим является гражданин США.

Ранее на Львовщине водитель-иностранец насмерть сбил пешехода.