В Киеве столкнулись две маршрутки (фото)
17:16, 17 апреля 2017Происшествия
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В результате ДТП травмы получила молодая девушка, которую госпитализировали врачи "скорой".
В ДТП пострадала молодая девушка / espreso.tv
В Дарницком районе Киева в результате столкновения двух маршруток пострадала молодая девушка. Об этом сообщает Эспрессо.
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Как рассказали свидетели инцидента, первая маршрутка с пассажирами отъезжала от остановки, объезжая аварийный автомобиль, который стоял в правой полосе.
В это время водитель второй машрутки, вероятно, поймав гаву, протаранил первую в заднюю часть.
В результате такого хода событий травмы получила молодая девушка, которая, по словам свидетелей, была в возрасте около 18 лет. Ее немедленно госпитализировали врачи "скорой".
Другие пассажиры от госпитализации отказались.
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