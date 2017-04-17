В Киеве столкнулись две маршрутки (фото)

В Дарницком районе Киева в результате столкновения двух маршруток пострадала молодая девушка. Об этом сообщает Эспрессо.

Читайте такжеДТП в центре Киева: автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся (фото)

Как рассказали свидетели инцидента, первая маршрутка с пассажирами отъезжала от остановки, объезжая аварийный автомобиль, который стоял в правой полосе.

В это время водитель второй машрутки, вероятно, поймав гаву, протаранил первую в заднюю часть.

В результате такого хода событий травмы получила молодая девушка, которая, по словам свидетелей, была в возрасте около 18 лет. Ее немедленно госпитализировали врачи "скорой".

Другие пассажиры от госпитализации отказались.