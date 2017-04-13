Массовое отравление на Херсонщине: более 100 ученикам стало плохо после обеда в школьной столовой

20:18, 13 апреля 2017
Происшествия
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Заболели преимущественно ученики младших классов.

Более ста учеников одной из Херсонских школ заболели после обеда в школьной столовой /

Только шесть сейчас в инфекционной больнице. У них диагноз - гастроэнтерит. 

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Остальные ученики лечатся дома. Десяткам школьников стало плохо сразу после обеда, другим - уже дома.

Заболели преимущественно ученики младших классов. У детей были рвота, боль в животе и повышенная температура.

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Теги: #школа#отравление#Херсонщина#ученики