Массовое отравление на Херсонщине: более 100 ученикам стало плохо после обеда в школьной столовой

Только шесть сейчас в инфекционной больнице. У них диагноз - гастроэнтерит.

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Остальные ученики лечатся дома. Десяткам школьников стало плохо сразу после обеда, другим - уже дома.

Заболели преимущественно ученики младших классов. У детей были рвота, боль в животе и повышенная температура.