Массовое отравление на Херсонщине: более 100 ученикам стало плохо после обеда в школьной столовой
20:18, 13 апреля 2017Происшествия
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Заболели преимущественно ученики младших классов.
Более ста учеников одной из Херсонских школ заболели после обеда в школьной столовой /
Только шесть сейчас в инфекционной больнице. У них диагноз - гастроэнтерит.
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Остальные ученики лечатся дома. Десяткам школьников стало плохо сразу после обеда, другим - уже дома.
Заболели преимущественно ученики младших классов. У детей были рвота, боль в животе и повышенная температура.
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