Медицина для избранных

Еще несколько лет назад в Украине собственные элитарные больницы и поликлиники были у отдельных министерств, силовых ведомств, государственных компаний… Всего по стране – более 250 стационарных учреждений (а, в общей сложности, если считать с санаториями, амбулаториями и поликлиниками – около 4 тысяч). Как правило, именно эти медучреждения, хотя и финансировались из государственного бюджета (то есть, из налогов граждан), как и обычные больницы, были, тем не менее, гораздо лучше оснащены, и попасть на прием в ведомственную лечебницу по блату было, зачастую, мечтой «простых смертных». История с внезапной «болезнью» отстраненного от должности на время следствия главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в который раз напомнила о существовании в нашей стране привилегированных категорий граждан, которые и пользуются этими лечебницами.

Существование таких медучреждений не вписывается в Национальную стратегию реформы системы здравоохранения на 2015-2025 годы. Дело в том, что, согласно этому документу, в Украине должно остаться только три уровня больниц – местные, региональные и национальные. Узкопрофильные учреждения или специализированные больницы должны быть объединены в многофункциональные медцентры.

Такие изменения не лишены смысла, если взять во внимание, что ведомственные медучреждения, зачастую, просто дублируют одни и те же функции на разных уровнях – от местного до центрального. К примеру, в структуре Министерства внутренних дел, помимо центральной поликлиники и госпиталя, нескольких реабилитационных центров и специальной госбольницы МВД в Кривом Рогу – насчитывается еще 25 клиник общего профиля в разных регионах Украины и в столице.

Кроме того, доступ широкого круга пациентов к ведомственным больницам, зачастую, ограничен, зато эти «спецбольницы» ежегодно оттягивают на себя значительную часть средств из государственного бюджета, выделяемых на всю систему здравоохранения.

Медицина «для своих» за общий госсчет

Учитывая, что вышеупомянутая реформа медицинских учреждений, по словам чиновников, вовсю внедряется в Украине – а о передаче ведомственных лечебниц, в частности, обслуживающих политическую верхушку страны и силовиков, в коммунальную собственность – как-то не слыхать, УНИАН поинтересовался у нескольких ведомств – Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Государственного управления делами – сколько человек ежегодно получают медицинскую помощь в их профильных отраслевых учреждениях, кто имеет право на бесплатное лечение и во сколько это обходится остальным украинцам. Конечно, из сложных хитросплетений официальных ответов на запросы, обильно усыпанных нормами законов, их разделов и статей, разнообразными постановлениями и внутренними инструкциями ведомств, выудить всю интересующую информацию довольно сложно. Но кое-что узнать-таки удалось.

К примеру, в 37 медучреждениях МВД право получить бесплатную медицинскую помощь имеют 720 865 человек. В «Инструкции о порядке медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения МВД» говорится, что все эти люди – полицейские и военнослужащие (почему-то, согласно инструкции, кроме срочников Нацгвардии) и члены их семей, госслужащие и работники учебных, медицинских и научных учреждений МВД, бывшие работники милиции и члены их семей, работники полиции или МВД, мобилизованные для участия в АТО и члены их семей, демобилизованные из Нацгвардии (вероятно, в данном случае имеются в виду исключительно контрактники) и патрульной службы полиции особого назначения по месту регистрации и так далее.

Правда, сколько человек реально ее получали в прошлом году, в ведомстве не уточняют. Но сообщают, что, для выполнения бюджетной программы «медицинское обеспечение сотрудников МВД, полицейских и сотрудников Национальной полиции Украины» в 2016 году из госбюджета было выделено почти 935 миллионов гривен. В текущем году сумма увеличилась до чуть более миллиарда гривен. Для сравнения, на закупку лекарств и медицинских изделий для обеспечения скорой медпомощи (по всей стране) предусмотрено… 138 миллионов гривен.

Кстати, похожая сумма – 130 миллионов гривен – из государственного бюджета 2016 года были истрачены на учреждения охраны здоровья Государственной пограничной службы Украины – 4 госпиталя, 3 медико-санитарных части (две из которых в составе учебных учреждений), клинического санатория «Аркадия» и 34 подразделений медицинского обеспечения органов Госпогранслужбы (медпунктов). В 2017 году в бюджете запланировано выделить 270 миллионов. «За государственный счет в медучреждениях Госпогранслужбы имеют право обслуживаться военнослужащие, участники боевых действий, сотрудники, ветераны военной службы ведомства и члены их семей», - ответили в ведомстве на запрос УНИАН. По информации ведомства, ежегодно таких пациентов – около 90 тысяч. А всего в год медучреждения Госпогранслужбы обслуживают более 92 700 человек.

В свою очередь, в Службе безопасности Украины УНИАН сообщили, что в ее подчинении находятся центральный госпиталь и больница восстановительного лечения ВМУ (Военно-медицинское управление, – УНИАН), центральная поликлиника и 26 поликлиник военно-медицинских служб в подразделениях Центрального управления, региональных органах и Национальной академии Службы безопасности. «В среднем, ежегодно в лечебно-профилактических учреждениях СБУ в рамках сметных назначений медицинскую помощь получают около 90 тысяч человек», - говорится в ответе на запрос УНИАН.

Согласно «Инструкции о порядке медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения СБУ» в них могут обслуживаться работники СБУ, пенсионеры из числа работников-военнослужащих СБУ, сотрудники-военнослужащие, получившие увечья или инвалидность во время службы или после нее (если только это последствие заболевания или несчастного случая еще во время службы), члены их семей и другие. Кроме того, бесплатную медицинскую помощь (в пределах установленной внутренними распоряжением сметы) в медучреждениях СБУ получают военнослужащие и пенсионеры из числа военнослужащих Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, Службы внешней разведки и Управления государственной охраны.

К сожалению, постоянно ссылаясь на некую «смету расходов», в СБУ предпочли не называть конкретных сумм. Примечательно, что, в отличие от МВД, информации о расходах на медобслуживание «своих» нет и на официальном сайте Службы. Кроме того, в процессе поисков Паспорта бюджетной программы обнаружилась еще одна неприятность. Сайта Военно-медицинского управления СБУ, которое и является распорядителем казенных денег, и где, по идее, расходы бюджетных средств должны были находится в открытом доступе, не существует. Вместо него с официальной страницы СБУ ссылка ведет… на сайт телекоммуникационного оператора «Датагруп» – «серьезного игрока на рынке телекоммуникационных технологий», как они сами себя называют. Может, этой нехитрой рекламой Служба безопасности зарабатывает себе на сайт для медиков…

Гораздо более открыты к общению в Государственном управлении делами. Именно этому ведомству «подчиняется» знаменитая «Феофания», где так внезапно «заболел», а затем «исцелился» Роман Насиров. Помимо нее к лечебным учреждениям ГУД относится «Научно-профилактический центр профилактической и клинической медицины», государственное учреждение «Поликлиника №2» и Центр превентивной медицины. Обслуживаются в этих четырех заведениях 48 981 человек. Среди них – 191 иностранец. В ГУД отметили, что сотрудники посольств иностранных государств получают медпомощь «по международным договорам на паритетных условиях».

Избранные среди равных

Любопытно, что четыре медучреждения, подконтрольные ГУД, финансируются в разы лучше, чем заведения здравоохранения других ведомств. Так, в прошлом году на медицинское обслуживание ГУД из государственного бюджета Украины было выделено чуть более 371,5 миллионов гривен. В текущем году сумма выросла до почти 582,8 миллиона гривен (из них на одну только «Феофанию» - 364 миллиона). Для сравнения, медицинское и санаторное обеспечение Министерства обороны – единственного ведомства, которое по общемировой практике должно иметь собственную медицинскую службу – в 2017 году обойдется государству, три года воюющему со значительно превосходящим в силах противником, всего в 513 (!) млн гривен.

Еще один интересный факт: кто именно входит в привилегированный список украинцев, которые за бюджетные средства могут получить медобслуживание по высшему разряду в медучреждениях ГУД, как в старые добрые советские времена, решает специальная комиссия. Ее состав был утвержден в далеком 2003 году президентским указом. Видимо, этот документ за подписью тогдашнего гаранта Конституции Леонида Кучмы был настолько удачным и справедливым, что с тех пор этот указ не менялся. Итак, определением «государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, категорий граждан, медицинское и санаторно-курортное обслуживание которых обеспечивают учреждения Государственного управления делами» занимаются глава Администрации президента (председатель комиссии), заместитель руководителя ГУД (зам председателя комиссии), руководитель Аппарата Верховной Рады (по согласию), министр Кабинета министров, начальник Главного управления государственной службы и начальник Управления охраны здоровья и медицинского обеспечения Государственного управления делами».

В «Поликлинике №2», входящей в зону ответственности ГУД, УНИАН сообщили, что обследование и лечение за государственные средства ежегодно проходят более 11 тысяч человек. В то же время, по информации, предоставленной УНИАН в клинической больнице «Феофания», в ней в 2016 году лечение прошли 14 152 человека. «Ни одна категория лиц полностью не финансируется за государственный счет», - уточнили в медучреждении, отвечая на запрос информагентства.

В принципе, учитывая доходы украинских чиновников, указанные в е-декларациях, странно, что «Феофания», для оказания им помощи, вообще нуждается в государственном финансировании. Дело в том, что, пока властьимущие продолжают выстраивать для себя персональный коммунизм, «простые смертные» обслуживаются в ведомственных клиниках, в том числе, в той же «Феофании», по вполне себе капиталистическим расценкам. Список услуг, предоставляемых спецбольницей, и конкретные цены этих услуг, можно найти на сайте лечебницы на 27 страницах.

Другой вопрос, насколько часто сами ведомственные больницы заинтересованы даже в таком, платном, доступе в свои святая святых рядовых украинцев. Пожалуй, каждый хоть один раз, но сталкивался с тем, что в клинике доктор просит оплатить консультацию не в кассу, а ему лично. И каждая такая гривна, в итоге, становится очередной цифрой в озвучиваемых ведомствами требованиях бюджетных денег на следующий год. Мол, недофинансирование у нас.

Более того, глава координационного совета организации «Медицинский контроль» Игорь Щедрин убежден: оснований считать, что именно в ведомственной клинике будут нормально лечить, нет никаких. «Я полагаю, что в большинстве своем логика существования таких учреждений не медицинская, а распильно-откатная», – говорит он.

Исключений – капля в море

Отдельно стоит напомнить, что с 2014 года существует две категории граждан, которые во всех ведомственных медицинских учреждениях имеют право на получение высококлассной и бесплатной медицинской помощи. Так, согласно постановления Верховной Рады от 29 мая 2015 года №1286-VII «Об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием военнослужащих и лиц рядового и начальственного состава, которые были ранены, контужены или получили другие повреждения здоровья во время проведения АТО на востоке Украины», а также постановления от 8 декабря 2015 года № 851-19 «Об обеспечении надлежащего медицинского обслуживания лиц, которые получили повреждения здоровья во время участия в Революции Достоинства», лечение украинцев, которые подпадают под действие этих документов, в любых ведомственных клиниках производится за госсчет. И, как отмечают в «Феофании», «с дополнительным привлечением благотворительных средств».

Впрочем, назвать точное количество человек из этих категорий, которые проходили лечение или сейчас лечатся в клинике, в «Феофании» не смогли. В «Поликлинике №2» ответили, что их медицинскими услугами воспользовались 21 участник АТО.

В свою очередь, в СБУ заверили, что «в лечебно-профилактических учреждениях СБУ в рамках сметных назначений медицинская помощь предоставляется всем военнослужащим, которые пострадали в зоне проведения АТО, исключительно из числа личного состава СБУ». «Общее количество пострадавших из числа военнослужащих СБУ, которые принимали участие в ВТО, составляет 118 человек, из которых раненных – 56», - говорится в ответе СБУ на соответствующий запрос УНИАН.

В то же время, в Госпорганслужбе отмечают, что, за бюджетные средства, в медучреждениях ведомства имеют право обслуживаться более 17 тысяч пограничников – участников боевых действий. Речь идет, в том числе, об уволенных в запас. Вместе с тем, за время проведения АТО стационарное лечение получили 394 раненных военных из числа сотрудников Госпорганслужбы. «В настоящее время на лечении раненных военнослужающих нет», - признаются пограничники.

В МВД не стали уточнять, сколько человек, имеющих право на бесплатную помощь согласно вышеупомянутым постановлениям парламента, получали ее в медицинских учреждениях ведомства. Лишь отметили, что такая медпомощь АТОшникам предоставляется «в соответствии с требованиями приказа МВД Украины от 3 июня 2016 года №462».

Специалисты убеждены: ведомственная медицина должна быть реформирована. «Не надо за государственные деньги оплачивать привилегированные больницы для «своих». Это – общая система, она содержится за общественные деньги, значит, это должно быть доступно абсолютно для всех», – подчеркивает лидер «Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД» Дмитрий Шерембей.

Такого же мнения придерживается исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина. «Ведомственные учреждения – это пережиток советской системы, когда все равны, но некоторые – равнее других… Это чревато перекосами, когда простой украинец 96% лекарств оплачивает из своего кармана, а 52% украинцев вообще не обращаются к врачам. Фактически, для одних граждан с миллионами в декларациях, есть все условия для качественной медицинской помощи – за счет других налогоплательщиков», – подчеркивает она.

В цивилизованных странах ведомственной медицины, в принципе, нет. Работает система национального медицинского страхования, согласно которой деньги идут не на конкретные в лечебные учреждения, а «вслед за пациентом», то есть, на лечение конкретного гражданина. Человек не привязан к какому-то конкретному учреждению, а может выбирать – где ему окажут более качественную услугу. В Министерстве здравоохранения Украины ожидают, что в Украине такая система заработает с 2019 года. «Отдельные ведомства уже действуют на опережение. К примеру, «Укрзализныця», которая начала процесс интеграции своих учреждений в общую сеть, но собирается делать отдельные программы [медстрахования] для своих сотрудников. И, по-моему, это правильный подход», – подчеркивает замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

А пока одни ведомства идут на опережение, другие не спешат отказываться от старых подходов. Ну, действительно, реформа-то рассчитана не на один год – куда спешить. Поэтому президент, члены Кабмина, депутаты Верховной Рады и чиновники разных уровней продолжают пользоваться «кастовыми» привилегиями за государственный счет, а волонтеры не устают собирать средства на лечение раненных в АТО бойцов или детей с онкозаболеваниями.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко