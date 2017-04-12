На Харьковщине "накрыли" две группировки контрабандистов с товаром на 8 миллионов (фото)

В Харьковской области правоохранители задержали десять человек по подозрению в организации двух каналов поставки контрабандных товаров в Россию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, функционирование каналов обеспечивали две преступные группировки, в которые входили 10 граждан России и Украины.

По сведениям пограничников, преступники специализировались на незаконном перемещении различных товаров и валютных ценностей в особо крупных размерах.

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Правоохранители установили, что преступные группировки способствовали физическим и юридическим лицам, которые намеревались доставить товар покупателю на территорию России. Сами товары направляли в адрес одного из почтовых отделений Харькова, а оттуда члены группировки обеспечивали их незаконную переправку через государственную границу. При этом они использовали возможности контрабандистов как с украинской, так и с российской стороны. Далее товар доставлялся в логистические компании на территории России, потом - к заказчику. Схема действовала и в обратном направлении.

Для конспирации маршрут, кроме отправителя и заказчика, был известен только небольшому кругу лиц.

Преступная группа имела налаженную систему тарифов и даже возмещала стоимость в случае потери товара. С каждого 1 куб. м товаров (250 кг), перемещенных через границу, организатор получал 25 тыс. грн. Часть прибыли отдавалась пособникам.

Заказчиками услуг преступников, которые попали в поле зрения оперативных подразделений, выступали преимущественно подпольные производители одежды и обуви, ориентированные преимущественно на российский рынок. Сейчас правомерность их деятельности выясняют компетентные структуры.

В течение последних недель пограничники совместно с полицией и фискальной службой провели завершающую фазу мероприятий, направленных на физическое задержание членов преступных группировок.

Стартом для ликвидации указанных каналов стало задержание в середине марта в пункте пропуска «Гоптовка» гражданки Украины, которая входила в преступную среду. Тогда среди багажа, с применением оборудования для бесконтактного досмотра, в четырех единицах новой обуви были обнаружены вложенные в подошвы 10 ампул и 128 таблеток с содержанием сильнодействующих веществ.

Сразу после задержания, на основании полученных санкций, началось проведение более десяти обысков в Харьковской области и Харькове. В частности, в складских помещениях, цехах, перевалочных базах, где хранились контрабандные товары участников преступной группировки, а также в местах их проживания, расположения транспорта и на других объектах обеспечения функционирования выявленных каналов.

Всего выявлено и изъято различных товаров на сумму свыше 8 млн грн, иностранную валюту, банковские карточки, анаболические препараты, предметы, запрещенные к перемещению через границу, и 6 транспортных средств.

На складах, которыми пользовались участники преступной группы, также выявлено оборудование для упаковки, черновые записи бухгалтерии, товары народного потребления в общем объеме около 70 кубических метров, которые готовились к перемещению. Все товары должны были переправлять с помощью многочисленных пособников, как через пункты пропуска под видом личных вещей, так и через «зеленую» границу с использованием транспортных средств высокой проходимости.

В настоящее время организатору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины. Кроме того, в ЕРДР внесено сообщение по ч. 2 ст. 201 УК Украины «Контрабанда». Дальнейшие следственные действия продолжаются.