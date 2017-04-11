На Одесском авиационном заводе проходят обыски

Правоохранители проводят обыски на государственном предприятии «Одесский авиационный завод». Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в настоящее время проверяется версия о растрате имущества и средств Одесским авиационным заводом.

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«Следователи прокуратуры Одесской области расследуют уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата, завладение имуществом)», - сообщили в пресс-службе.

В связи с этим, на основании постановления суда следователи прокуратуры совместно с работниками Управления СБУ в области проводят обыски.

По данным представителя общественной организации «Люстрационная комиссия Одесской области», который присутствовал при проведении следственных действий, правоохранители обнаружили в кабинете одного из руководителей предприятия огнестрельное оружие – пистолет Марголина, патроны к нему и глушитель.

Сам руководитель отрицает, что оружие принадлежит ему. Изъятое направили на экспертизу. Следственные действия продолжаются.

Справка УНИАН. Одесский авиационный завод - государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины. Осуществляет модернизацию, ремонт и техническое обслуживание авиатехники. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.