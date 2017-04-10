Во Львове директор предприятия присвоил имущество на 9,5 миллионов

Как установили полицейские, директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, злоупотребляя служебным положением, незаконно провел процедуру отчуждения нежилых помещений стоимостью девять с половиной миллионов гривень. Об этом сообщает полиция области.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины направлен на рассмотрение суда.

Во время досудебного расследования установлено, что директор подделал протокол общего собрания участников предприятия, поставив вместо них подписи и, в дальнейшем, использовал этот протокол для незаконного отчуждения нежилых помещений стоимостью девять с половиной миллионов гривен.

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Проведенная экспертиза подтвердила, что подписи соучредителей на протоколе являются поддельными.

Злоумышленнику грозит наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как известно, в Харькове будут судить организатора схемы мошеннического присвоения имущества Минагрополитики.