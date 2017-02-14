В Харькове будут судить организатора схемы мошеннического присвоения имущества Минагрополитики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, прокуратура 13 февраля направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 50-летнего руководителя одного из частных предприятий.

По его словам, во время досудебного расследования установлено, что в 2011 году злоумышленник стал организатором псевдобанкротства государственного предприятия. Он вместе с еще одним предпринимателем мошенническим путем присвоил недвижимое имущество Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, стоимость которого на сегодняшний день оценена в более чем 18 млн грн.

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"По предварительному сговору с руководителями двух частных предприятий директор одного из госпредприятий подделал документы - создал на бумаге долг перед предпринимателями. В счет погашения псевдозадолженности они должны были незаконно получить от государственного предприятия более 1 тыс. 700 кв. м в нежилом помещении на улице Космической в городе Харькове", - пояснил Чуб.

Злоумышленник почти 2 года скрывался от правоохранителей. Разоблачили и задержали его в конце 2016 года. Мужчине инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), и легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная в крупных размерах (ч. 2 ст. 209 УК Украины).