В Киеве бывший священник пытался продать за полмиллиона реликвии покойного митрополита Владимира

В Киеве правоохранители задержали бывшего протоиерея, пытавшегося продать за полмиллиона долларов старинные церковные реликвии, которые, в частности, принадлежали покойному предстоятелю УПЦ МП Владимиру.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«В центре столицы прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками полиции задержала бывшего протоиерея, пытавшегося продать за полмиллиона долларов США 21 старинную церковную реликвию, которую, в частности, лично носил митрополит Киевский и всея Украины Владимир», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в марте 2016 года неизвестные лица похитили из дома Алексея Драбинко, который в свое время был личным секретарем митрополита Владимира, два сейфа, где хранились церковные реликвии. «По предварительным подсчетам, стоимость похищенных вещей составляет более 15 млн гривен», - отметили в ведомстве.

В четверг, 6 апреля, бывший священник был задержан в центре столицы во время сбыта церковных реликвий.

Правоохранители во время обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли предметы, похожие на ножи, охотничье оружие, иконы и другие вещи.

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области бывший священник уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 198 (сбыт имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.