В Тернополе из дворца культуры украли 180 тысяч гривень, билеты, два пистолета и видеорегистратор

В Тернополе из кассы дворца культуры «Березиль» украли 180 тыс. грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, кража произошла в ночь с 3 на 4 апреля.

Из кассы злоумышленники, повредив дверь сейфа, похитили 180 тыс. грн и билеты.

Читайте такжеВ Харькове полицейские ограбили квартиру умершего дедушки, когда родные вызвали их задокументировать смерть

Кроме этого неизвестные лица путем отжима пластикового окна проникли на второй этаж здания, взломали замки дверей двух рабочих кабинетов и похитили оттуда газовый и пневматический пистолеты, видеорегистратор. Стоимость утраченного имущества руководитель дворца культуры оценил в 10 тыс. грн.

По факту кражи открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернополе грабители избили пенсионера и похитили из его дома более 600 тысяч гривен.