В Днепре пьяный мужчина молотком выбивал окна и двери облгосадминистрации

19:48, 04 апреля 2017
Происшествия
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Объяснить свой поступок мужчина не смог, так как был очень пьян.

Мужчина был в нетрезвом состоянии / dp.npu.gov.ua

В Днепре пьяный мужчина молотком крушил двери облгосадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 4 апреля в четыре часа утра. Задержаный 53-летний сильно пьяный мужчина, который разбил молотком семь окон стеклянного фасада здания Днепропетровской областной государственной администрации.

dp.npu.gov.ua

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства дела. Молоток, которым было разбито окно, полицейские изъяли. Объяснить свой поступок мужчина не смог, потому что был очень пьян", - говорится в сообщении.

dp.npu.gov.ua

Указанное преступление квалифицируется как хулиганство. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Теги: #Днепр