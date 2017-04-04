В Днепре пьяный мужчина молотком выбивал окна и двери облгосадминистрации

В Днепре пьяный мужчина молотком крушил двери облгосадминистрации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 4 апреля в четыре часа утра. Задержаный 53-летний сильно пьяный мужчина, который разбил молотком семь окон стеклянного фасада здания Днепропетровской областной государственной администрации.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства дела. Молоток, которым было разбито окно, полицейские изъяли. Объяснить свой поступок мужчина не смог, потому что был очень пьян", - говорится в сообщении.

Указанное преступление квалифицируется как хулиганство. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).