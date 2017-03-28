"Информация взамен на трудоустройство": луганчанин рассказал, как спецслужбы РФ вербуют нелегалов из Украины

Российские спецслужбы пытались завербовать жителя Луганской области, который работал в РФ, "сливать" информацию.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, обнародовав показания Сергея, который добровольно пришел к украинским правоохранителям.

"Я с апреля 2015-го до декабря 2016 года работал в России в ОАО "Электросервис" электриком. В 2016 году к нам пришли сотрудники Федеральной миграционной службы, забрали тех людей, которые работали нелегально, к себе и сказали, что нам надо или оформлять документы на временное убежище, либо покупать патент, либо выдворяться из страны", - рассказал он.

По словам украинца, также с должностными лицами был мужчина по имени Володя, "вероятно, из каких-то их спецслужб", который предложил Сергею после возвращения в Украину присылать ему информацию о перемещении техники ВСУ, батальонов и тому подобное.

После этого завербованный должен был приехать в Россию, где ему обещали помощь в оформлении документов и легальное трудоустройство. В свою очередь родственники Сергея, которые оставались в Украине, должны были через Интернет сообщать ему о всех дальнейших действих, которые происходят в стране.

Как отметил мужчина, он отказался от этого предложения и вернулся в Украину, обратившись в СБУ.