СБУ проверяет информацию о визите пресс-секретаря Путина в оккупированный Луганск

Служба безопасности Украины проверяет информацию о визите пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в оккупированный Луганск.

Об этом в комментарии УНИАН заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Мы пока эту информацию не комментируем, из открытых источников мы знаем о якобы посещении оккупированного Луганска пресс-секретарем главы соседней страны. Эту информацию мы проверяем», - сказал он.

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Как известно, сегодня СМИ распространили информацию, что 27 марта в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь Путина Песков.

Цель визита неизвестна. Одна из возможных версий – вероятная смена руководства «ЛНР».

Ранее координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук сообщил, что на оккупированной территории Луганской области главари «ЛНР» начали конфиденциальное обсуждение изменения «руководства республики». Это - первый шаг к признанию Россией «республики» с перспективой дальнейшего вхождения в состав РФ.