Балаклею планируют очистить от боеприпасов до воскресенья – ГСЧС

Спасатели планируют до воскресенья, 26 марта, очистить Балаклею, где 23 марта возник пожар, от боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что на протяжении сегодняшнего дня в Балаклее и близлежащих населенных пунктах работало 9 пиротехнических расчета ГСЧС. Сейчас уже очищено три из девяти секторов города Балаклея и 4 населенных пункта. Об этом сообщил первый заместитель Председателя ГСЧС Олег Мельчуцький во время брифинга в Балаклейской районной государственной администрации.

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“Дальнейшими приоритетными задачами ГСЧС являются очистка в кратчайшие сроки территорий города и населенных пунктов от боеприпасов. Для этого 25 марта будет привлечено уже 15 пиротехнических расчетов. Также спасатели постоянно проводят информационно-разъяснительную работу с населением и распространяют листовки, где описан алгоритм действий во время обнаружения боеприпасов. Кроме того, осуществляется тушение пожаров на территории Балаклеи, возникающие вследствие попадания взрывоопасных предметов. Также подразделения ГСЧС обеспечивают подвоз воды для бесперебойной работы спецтехники Минобороны”, - отметил он.

На месте происшествия работает 390 человек личного состава и около 100 единиц техники от ГСЧС.

Напомним, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Жертв среди военнослужащих не было, но под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

Также ранения получили двое женщин. По данным ГСЧС, из Балаклее и 9 близлежащих населенных пунктах, которые расположены в опасной 10-километровой зоне, было эвакуировано около 20 тысяч человек.

Сегодня под вечер пожар на военном арсенале в Балаклее Харьковской области полностью потушен, идет ликвидация ее последствий.