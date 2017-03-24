Несмотря на предупреждения об опасности жители Балаклеи возвращаются в свои дома (видео)

Несмотря на предупреждения, люди собирают вещи в пунктах эвакуации, ловят попутки на дороге, сообщает ТСН.

В центре города выстроилась очередь за хлебом, ведь магазины длительное время не работали. Городские власти и ГСЧС проводят осмотры домов и считает убытки. Снаряды лежат прямо на дорогах.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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Жертв среди военнослужащих не было, но осколочное ранение получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Сегодня Чечеткин сообщил, что под разрушенными конструкциями здания в Балаклее найдено тело погибшей женщины.

По данным Минобороны, по состоянию на утро пятницы, 24 марта, интенсивность взрывов на территории военного арсенала значительно уменьшилась, начато разминирование прилегающей к складу территории.