В Ривне из гранатомета обстреляли помещение патрульной полиции

09:03, 20 марта 2017
Происшествия
1807

В Ривне сегодня около 3-х часов ночи неизвестные из гранатомета обстреляли помещение патрульной полиции на улице Степана Бандеры.

false

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, в результате выстрела повреждена стена гаражного помещения Управления патрульной полиции в городе Ривне, которое было переоборудовано под тренажерный зал.

Полицейские установили, что стреляли из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.

Во время взрыва никого в помещении не было.

Читайте такжеВозле Запорожья СБУ обнаружила большой арсенал оружия и боеприпасов

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет.

С целью задержания злоумышленников в области введен план «Перехват» и усилены меры по обеспечению публичной безопасности и порядка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв#Ривне#рпг-22