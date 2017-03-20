В Ривне из гранатомета обстреляли помещение патрульной полиции

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, в результате выстрела повреждена стена гаражного помещения Управления патрульной полиции в городе Ривне, которое было переоборудовано под тренажерный зал.

Полицейские установили, что стреляли из противотанкового гранатомета. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.

Во время взрыва никого в помещении не было.

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По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет.

С целью задержания злоумышленников в области введен план «Перехват» и усилены меры по обеспечению публичной безопасности и порядка.