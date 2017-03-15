Пойманного на взятке начальника СИЗО во Львове доставили в больницу

Начальник Львовского СИЗО Богдан Гальчишак, которого задержали на взятке в служебном кабинете, находится в больнице, у него поднялось давление.

Об этом во время брифинга рассказал военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец, сообщает ZIK.

«Богдан Галишак сейчас находится в больнице под охраной. Ему стало плохо во время задержания, и его госпитализировали. У него повышенное давление», – рассказал прокурор.

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Владислав Савинец сообщил, что завтра в Шевченковском суде Львова состоится избрание меры пресечения для задержанного в виде содержания под стражей.

«К нам обратилась супруга лица, находящегося под стражей и сообщила, что у ее мужа тяжелая болезнь. Если он будет находиться в СИЗО, то его здоровье может ухудшиться – он может умереть.

Получив эту информацию, чиновник решил заработать и сообщил, что может выдать справку, на основании которой суд примет решение об освобождении из-под стражи либо избрание иной меры пресечения. Такая справка стоила $2 тыс.», – сообщил прокурор.

Он отметил, что задержанный чиновник работал на занимаемой более 12 лет.

Как известно, во время обыска в кабинете полковника внутренней службы также были изъяты 6 тысяч 350 долларов США и 600 евро.

«Он ничего не признавал, вел себя сумбурно, пытался выйти из кабинета, но никак не объяснил происхождение денежных средств. Он сказал, что это его личные сбережения», – сообщил Владислав Савинец и добавил, что полковник держал деньги в кабинете, потому что считал его самым безопасным местом, куда никто не может зайти без его ведома.

Напомним, что начальник Львовского СИЗО погорел на взятке в 1 тыс. долларов.