В Днепре патрульный избил на улице двух молодых людей

В Днепре полицейский безосновательно угрожал двум молодым людям огнестрельным оружием, после чего нанес одному из них 10 ударов по голове и туловищу. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

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Второго потерпевшего он повалил на землю, надел наручники, посадил на заднее сиденье служебного автомобиля и нанес не менее 65 ударов ладонями в голову.

"При этом молодые люди никаких противоправных действий не совершали, а лишь сообщили полиции о гражданине, который им угрожал топором", - говорится в сообщении.

Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт по факту превышения власти, которое сопровождалось насилием.