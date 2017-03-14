В Днепре патрульный избил на улице двух молодых людей
Действия правоохранителя выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий.
В Днепре полицейский безосновательно угрожал двум молодым людям огнестрельным оружием, после чего нанес одному из них 10 ударов по голове и туловищу. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
Читайте такжеВ Днепре водитель маршрутки избил человека с инвалидностью
Второго потерпевшего он повалил на землю, надел наручники, посадил на заднее сиденье служебного автомобиля и нанес не менее 65 ударов ладонями в голову.
"При этом молодые люди никаких противоправных действий не совершали, а лишь сообщили полиции о гражданине, который им угрожал топором", - говорится в сообщении.
Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт по факту превышения власти, которое сопровождалось насилием.