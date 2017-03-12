На Львовщине полиция расследует осквернение мемориалов погибшим полякам

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, 11 марта работники полиции проверяли информацию, размещенную на странице общественной организации «Варта 1» в Facebook о том, что 10 марта во Львове на Вулецких холмах (ныне Студенческий парк) неизвестные разрисовали красной краской памятник польским профессорам, расстрелянным в 1941 году, а также сделали надпись черной краской «Смерть ляхам».

Добровольская уточнила, что, когда работники полиции прибыли на место, администрация парка уже удалила все надписи с памятника. Надписи «Смерть ляхам» на памятнике обнаружено не было.

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Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, 12 марта на месте акта вандализма было проведено совещание с участием проректора университета «Львовская политехника» Романа Коржа, проректора университета «Львовская политехника» Владимира Крайовского, заместителя городского головы Львова по вопросам развития Андрея Москаленко, представителей Нацполиции и муниципальной дружины. Во время совещания было решено установить круглосуточную охрану возле памятника, а также дополнительно оборудовать место камерами видеонаблюдения.

По информации Добровольской, сегодня утром работники полиции на странице общественной организации «Варта 1» в Facebook обнаружили фото и сообщения о том, что на месте польских захоронений в пгт Подкамень Бродовского района вандалы облили краской мемориал погибшим полякам и сделали надпись: «Смерть ляхам!»

Следственно-оперативная группа обнаружила, что на месте польских захоронений неизвестные облили красной краской пять мемориальных таблиц на братских могилах погибших в 1944 году поляков. Вместе с тем никаких надписей не было.

По данным фактам 11 и 12 марта открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).