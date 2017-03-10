В Харьковской области два человека погибли из-за отравления угарным газом
13:30, 10 марта 2017Происшествия
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В поселке Липцы в доме 9 марта были обнаружены тела женщины и мужчины.
Причиной трагедии стал неисправный обогреватель / УНИАН
Об этом сообщает полиция области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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Установлено, что погибшими являются 55-летняя женщина и ее 31-летний сын. Предварительно установлено, что в доме из-за неисправности обогревателя произошло задымление мебели. Скорую вызвал племянник погибших, когда вернулся домой и увидел, что произошло.
Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений.
Ранее в Измаиле от отравления угарным газом погибли 3 человека.
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